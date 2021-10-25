25 Октября 2021
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Экономика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

Кузьминов: Быстро тратить ФНБ и другие резервы сейчас очень опасно

В Высшей школе экономики оценили проект бюджета России на 2022 год и плановый период до 2024 года.

"Мы считаем, что перед правительством была сложная задача создать бюджет перехода от антикризисной политики к политике роста. В целом правительство справилось, но это не значит, что нет замечаний", - заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Есть проблема бюджетной сбалансированности. Возврат в 2022 году к бюджетному правилу – это необходимость. Быстро тратить ФНБ и другие резервы сейчас – это очень опасно. Есть угроза очень высокой волатильности цен наших экспортных товаров", - отметил Кузьминов.

Также у ВШЭ есть вопросы к прогнозам Минэкономразвития (впрочем, не только у ВШЭ они есть). "Неоднозначное отношение к прогнозу Минэка. Есть разрыв: эксперты прогнозируют увеличение экономики до 2,5% ВВП, Минэк – 3% и более. Минэк прогнозирует, что инвестиции будут расти быстрее, эксперты прогнозируют их снижение", - подчеркнул экономист.

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Кузьминов: Быстро тратить ФНБ и другие резервы сейчас очень опасно

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Теги: ярослав кузьминов, фнб, бюджет, вшэ, прогноз



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