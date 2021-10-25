Алексей Текслер дал старт конкурсу губернаторских грантов для НКО и активных южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте второй волны конкурсов для некоммерческих организаций и активных граждан на гранты для реализации социально значимых проектов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Объявляю старт новым грантовым конкурсам для некоммерческих организаций и активных граждан. Совсем недавно подвели итоги первого этапа, и результаты, на мой взгляд, отличные: большая активность, интересные проекты. Верю, идей у нас еще очень много", - подчеркнул Алексей Текслер.

Некоммерческие организации и активные граждане могут представить на конкурс свои проекты по двенадцати направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

В рамках конкурса некоммерческие организации могут получить гранты до 2,5 млн рублей, а при реализации долгосрочных проектов – до 5 млн рублей, активные граждане – до 265 тыс. рублей.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 25 ноября. Победители будут определены до 15 января 2022 года, а реализация проектов начнется уже в феврале следующего года.

Стоит отметить, что только 8 октября были определены победители конкурсов первой волны на гранты губернатора Челябинской области. Было выбрано 113 проектов, на поддержку которых будет направлено более 82 млн рублей.

Как рассказала первый заместитель генерального директора Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Ирина Тарасова, на первую волну конкурсов грантов от некоммерческих организаций было подано 245 заявок, от физических лиц – 344 заявки. Почти 95% заявок были допущены до экспертизы, это говорит о том, что заявки в этом году были подготовлены более качественно. Для оценки проектов было приглашено около 70 независимых экспертов.

"Экспертиза проводится независимыми экспертами. Все эксперты проживают за пределами Челябинской области. Это решение было принято в целях независимой оценки по проектам, которые будут реализовываться на территории региона", - подчеркнула она.

Впервые некоммерческие организации получили возможность по некоторым направлениям реализовывать долгосрочные проекты с грантовой поддержкой до 5 млн рублей.

"По итогам первой волны конкурса у нас к реализации будет 60 проектов от некоммерческих организации, общий объем финансирования 71,5 млн рублей. Физические лица будут реализовывать 53 проекта, объем грантовой поддержки составит 11,2 млн рублей", - рассказала Ирина Тарасова.

Например, в Саткинском районе на средства гранта будет реализован проект "Конструктор будущего: парк профессий". Этот проект направлен на помощь детям в определении профессии и будет реализован на базе креативного пространства "Арт-Сатка".

"В нашем районе уже сложились традиции профессиональной ориентации детей для выбора профессии. Это бизнес-туры, экскурсии на предприятия, уроки погружения. Мы хотим создать площадку, где оборудование, представленное для развития предпрофессиональных компетенций и навыков, будет в свободном доступе. Сюда можно будет приходить с утра и до самого позднего вечера, в будние и выходные дни, сюда можно будет приходить всей семьей, классом, группой. Здесь будет развиваться трудовое наставничество, потому что мы очень широко хотим использовать возможности и ресурсы волонтеров. Они будут делиться своим опытом, своими профессиональными достижениями и тем самым погружать детей в ту профессию, которую они представляют", - рассказала заместитель директора Фонда содействия развитию Саткинского района Елена Субботина.

По словам Елены Субботиной, уникальность этого проекта в том, что ребенку не нужно проходить какие-то долгосрочные образовательные программы, он может прийти и погрузиться в профессию в этот же момент.

"Он открыл швейную машинку и попробовал что-то сшить, он взял камеру и попробовал что-то снять, для этого будут созданы все условия. Здесь будет 3D оборудование, которое есть во многих образовательных учреждениях, но к нему нет свободного доступа тем, кто хотел бы себя попробовать. Прежде чем себя связывать с серьезной профессией, нужно в нее погрузиться. Это пространство поможет школьникам и их родителям понять, что они хотят, что им интересно, и чем родители смогу помочь своему ребенку в выборе профессии", - подчеркнула она.

Еще один проект, который поможет школьникам определиться с будущей профессией, называется "Я выбираю Миасс!". В рамках этого проекта выпускников познакомят с предприятиями города.

"Миассцы заканчивая школы, университеты, к сожалению, уезжают в другие города. На предприятиях не хватает кадров, сегодня не хватает 500 инженеров. Нам бы хотелось, чтобы Миасс стал таким городом, куда люди бы хотели не только приезжать, но и работать. Наша задача зайти к подрастающему поколению, рассказать и показать, что в городе есть хорошие предприятия с достойной заработной платой. Дети считают, что наш потолок 15-30 тыс. рублей, на самом деле у нас есть предприятия с средней зарплатой 60-70 тыс. рублей. У нас есть наукоемкие современные предприятия, которые разрабатывают программное обеспечение, работают за рубежом. Дети об этом не знают", - отметила пресс-секретарь Союза промышленных предприятий "За развитие Миасса" Эльмира Низаева.

В настоящий момент уже началась реализация проекта. Он разбит на пять этапов. На первом этапе школьников ознакомят с возможностью посетить предприятия, после этого дети пройдут анкетирование, чтобы определить свой профиль и составить профильный маршрут. На третьем этапе детей распределят по группам в соответствии с их профилем. В рамках четвертого этапа, они посетят предприятия, где для них проведут мастер-классы и расскажут, что им нужно сделать, чтобы работать в этом месте. После этого для детей подготовят буклеты с подробной информацией о специальностях и учреждениях образования, где они могут получить эту профессию.