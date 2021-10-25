В аэропорту Челябинска пьяную пассажирку сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх

В аэропорту Челябинска пьяная 41-летняя жительница города устроила дебош во время досмотра. В перелете женщине отказали и привлекли к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Пьяная пассажирка рейса "Челябинск – Шарм-эль-Шейх" во время прохождения предполетного досмотра нарушала общественный порядок, выражалась грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировала. В зал вылета вызвали наряд полиции.

Представители авиакомпании отказали пассажирке в перелете. Женщину направили на медосвидетельствование, которое диагностировало опьянение, после этого ее доставили в дежурную часть транспортной полиции.