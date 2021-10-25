25 Октября 2021
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Общество В России
платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

Минтранс решил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

Минтранс предложил повысить тариф за проезд автомобилей по платным дорогам на 40-70%. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

По данным министерства, проезд по платным дорогам в Европе в среднем на 35,5% выше, чем в России.

В случае одобрения законопроекта стоимость вырастет с 3,65 до восьми рублей за километр по новым дорогам, по уже действующим — до пяти рублей, по мостам и путепроводам на платных дорогах — с 21 до 29 рублей за километр.

Отмечается, что повышение стоимости позволить реализовать сложные проекты и обеспечить возврат внебюджетных средств, привлеченных для строительства дорог.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал новые правила проезда по платным трассам. В частности, ведомство предлагает ограничить проезд по всем трассам для водителей, задолжавших хотя бы одному оператору.

Кроме того, автолюбители смогут вернуть деньги или требовать бесплатного проезда, если ими обнаружены недостатки или нельзя воспользоваться заявленными услугами в полном объеме.

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Минтранс решил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

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Теги: минтранс, платные трассы, тарифы



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