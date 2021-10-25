25 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область
Instagram (2021) | Фото: Накануне.RU

Тюменец отсудил у экс-супруги компенсацию за враньё в блоге

Впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации stories (истории) в Instagram, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В 2019 г. в Тюмени после восьми лет брака по инициативе жены расстались супруги. Позже, в феврале 2020 г., уже бывшая супруга рассказала в stories в Instagram, как бывший муж "пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов", а раньше вообще "жил за её счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни".

Бывший супруг "униженной и оскорблённой" дамы рассказал в суде, что сначала решил не реагировать на эту запись. Однако позже, когда на ложные и слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники, он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. В заявлении он требовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в 30 тыс. руб.

Районный суд Тюмени не поддержал истца. Он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования. Экс-супруга должна разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток, а также выплатить своему бывшему компенсацию в 5 тыс. руб.

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Тюменец отсудил у экс-супруги компенсацию за враньё в блоге

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Теги: stories, Instagram, публикация, компенсация



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