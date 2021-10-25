В Болгарии возобновились уличные протесты против новых карантинных мер

В столице Болгарии Софии возобновились демонстрации против массовой вакцинации от COVID-19 и других карантинных мер, введенных правительством страны.

Акции носят мирный характер, полиция в их проведение не вмешивается.

Протестующие у здания министерства здравоохранения и входа в центральный корпус Народного собрания страны развернули плакаты с надписями: "Нет — проведению медицинских опытов над болгарами!" и "Уничтожьте смертоносные вакцины!", передает Болгарское радио.

Дополнительные карантинные правила действуют в Болгарии с 21 октября. Они предусматривают прекращение работы школ, ПТУ и колледжей, а также вузов дневной формы обучения, пишет Regnum.

С 24 октября для посещения большинства общественных мест понадобится "зеленый сертификат" о прививке, либо ПЦР-тест. Эти меры будут распространяться и на иностранных туристов.