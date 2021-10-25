В Югре двух экс-зеков обвиняют в создании ячейки запрещённого "Исламского государства" и вербовке сторонников

В Сургуте грозит срок 46- и 42-летним предполагаемым участникам ячейки запрещённого в России "Исламского государства", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, в 2013-15 гг. старший обвиняемый, отбывая с 2008 г. в одной из исправительных колоний округа наказание за убийство и являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, создал в колонии ячейку террористической организации. В неё вошли младший обвиняемый и другие зэки. В марте 2015 – 2019 г. работа организации продолжилась в форме ячейки запрещённой в России международной организации "Исламское государство". Двум организаторам ячейки вменили вербовку новых членов, распространение различных материалов по теме.

В ходе предварительного следствия обвиняемые арестованы. Дело вскоре поступит в суд.