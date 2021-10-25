В одном из дворов Урая спортивную площадку засыпали… навозом

Один из дворов Урая "благоустроили", завезя вместо земли навоз. Позже ошибку исправили, но осадок, что называется, остался, а тем более - специфический запах. Депутат гордумы Леонард Насибуллин намерен жаловаться на случившееся в Следственный комитет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во двор выгрузили сначала свежий навоз. Жители не поняли, каким образом спортивные площадки связаны с покрытием из навоза. Администрация быстро отреагировала на возмущение жителей и заменила живое удобрение на торф. Оказалось, подрядчик перепутал. Итог – спортивные площадки для детей отменяются. На их месте будет торф, засеянный травой. Осталось понять, в чем заключалось "благоустройство"", - написала в соцсети жительница Наталья Ситдикова.

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин обратился в связи с "облагораживанием" двора в прокуратуру. "Буду просить Следственный комитет возбудить уголовные дела", - уточнил в разговоре с Накануне.RU политик.

Так выглядит двор после того, как навоз заменили торфом и разровняли его

Заявление политика, отправленное в прокуратуру