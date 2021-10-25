Названы побочные реакции, возникающие у подростков на прививку от коронавируса

В России продолжается этап клинических испытаний на подростках вакцины от коронавируса. Создали вакцину в НИЦ им. Гамалеи – это разработчик "Спутника V" и "Спутника Лайт".

По словам директора НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, пока выявлены только незначительные побочные эффекты от вакцинации. Чаще всего это температура до 37,3 градусов.

"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - повышение температуры до 37,2-37,3 градуса", - цитирует академика Гинцбурга ТАСС.

Напомним, повышение температуры в первые часы и дни после прививки являются самой распространенной "побочкой" и среди взрослых, прививающихся вакцинами НИЦ им. Гамалеи.