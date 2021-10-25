25 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
человеческие останки, захоронение, (2021) | Фото: Челябинское Яблоко

В Челябинске жители нашли около дома человеческие останки

В Челябинске жители поселка Шершни во время работ по прокладке канализации обнаружили человеческие останки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жуткую находку во дворе своего дома обнаружили накануне жители посёлка Шершни. Семья решила провести канализацию к дому. Во время земляных работ тракторист обнаружил под слоем земли человеческие скелеты и остатки сапог, подошвы ботинок", - рассказала Валентина Волкова.

На место вызвали сотрудников полиции. Однако, по словам лидера челябинского "Яблока" Ярослава Щербакова, территорию не огородили, а человеческие останки так и остались в яме.

По мнению краеведа Юрия Латышева, это может быть массовое захоронение 1930-х годов. Недалеко от этого место находится массовое захоронение на "Золотой горе".

В настоящий момент "Яблоко" написало заявление по факту данной находки в Следственный комитет.

человеческие останки, захоронение,(2021)|Фото: Челябинское Яблоко

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В Челябинске жители нашли около дома человеческие останки

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