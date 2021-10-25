Инфекционист объяснил бессмысленность длительного локдауна

Введение длительных локдаунов не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией из-за высокой заразности нового штамма коронавируса, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, появляется все больше данных о том, что коронавирус, особенно "дельта"-штамм — прорывная инфекция. "То есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже"​​​, — пояснил он РИА Новости.

По мнению специалиста, для того, чтобы снизить темпы распространения заболевания и разгрузить больницы, можно ввести временный "детский локдаун". Однако после его окончания "все вернется на круги своя", заключил Поздняков.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 20 октября указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для борьбы с распространением коронавируса.

При этом в некоторых регионах дополнительные рабочие дни начнутся уже 25 октября. Так, режим "нерабочих дней" ввели Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край. В большинстве регионов ограничительные правила подразумевают отмену массовых мероприятий, вход в магазины и общепит по QR-кодам, переход на удаленку для учащихся и невакцинированных работников из групп риска.