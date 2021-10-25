Военные в Судане перекрыли въезды в столицу

В Судан въезды в столицу заблокированы военными. Глава правительства страны Абдалла Хамдук находится под домашним арестом. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Кроме того, арестованы министры связи, информации, финансов, промышленности, а также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.

"Объединение профсоюзов", оппозиционное военным властям Судана, призвало жителей страны выйти на улицы, чтобы противостоять "военному перевороту".

Массовые аресты начались после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком. В ближайшее время аль-Бурхан должен сделать официальное заявление, пишет Regnum.

В сентябре военные в Судане заявили о предотвращении попытки переворота. По данным источников СМИ, несколько офицеров взяли под свой контроль бронетанковый корпус суданской армии во главе с генерал-майором Абд аль-Баки Бакрави. Их арестовали. Попытке госпереворота предшествовали несколько дней беспорядков на востоке страны.