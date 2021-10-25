В Магнитогорске один человек погиб при падении автомобиля с моста в реку

В Магнитогорске легковой автомобиль съехал с моста и упал в реку Урал. 49-летний водитель погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 24 октября в районе посёлка Новосавинский.

Автомобиль, перевернувшись на крышу, затонул на глубине около двух метров.

Спасатели-водолазы обнаружили тело погибшего водителя в салоне.

"С использованием автокрана автомобиль эвакуирован на берег, тело погибшего передано сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-центре.