Комиссия МАК приступает к работам на месте крушения высокоплана в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет приступит к работам на месте крушения высокоплана под Рузой в Подмосковье 25 октября.

Ранее на месте происшествия закончили работу сотрудники транспортной прокуратуры. 24 октября около 15:00 мск около деревни Ватулино на территории аэроклуба "Аэроклассика" упал высокоплан "Аэропракт A-22", после чего он загорелся. Разрушений на земле нет. На борту находились два человека, они погибли, сообщает ТАСС.

"Аэропракт А-22" - двухместный сверхлегкий летательный аппарат.