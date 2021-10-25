25 Октября 2021
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Общество Краснодарский край
дом культуры, нацпроект, культура, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани обновляют дома культуры в малых городах и селах

На Кубани продолжается модернизация домов культуры и школ искусств. С начала 2021 года 60 учреждений культуры серьезно обновили, передает корреспондент Накануне.RU. Капитальный ремонт зданий и оснащение современными средствами материально-технической базы культурной сферы региона проходит в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Развитие культуры» и нацпроекта «Культура».

В частности, капитально отремонтирован дом культуры «Колос» в станице Каневской, культурно-молодежно-спортивный комплекс в станице Канеловской Староминского района, досуговый центр Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, ДК в поселке Образцовый Ленинградского района, центр культуры «Родина» Анапы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 42 культурно-досуговых учреждениях в этом году серьезно обновили материально-техническую базу. Установлено новое световое и звуковое оборудование, обновили сценический реквизит, зрительские кресла. Важно, что объекты культуры, получающие современное оборудование, расположены в поселениях до 50 тысяч жителей. На данный момент работы продолжают в хуторе Красный Курган близ Анапы и станице Старощербиновской.

В поселке Ильском Северского района обновили художественную школу. В станице Гостагаевской – детскую школу искусств №3. Стоит отметить, что объекты такого формата впервые вошли в национальный проект «Культура». Кроме того, в рамках реализации нацпроекта на Кубани создано четыре модельных библиотеки – в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района. В селе Кабардинка Геленджика открыли виртуальный концертный зал.

дом культуры, нацпроект, культура, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с местными журналистами позитивно оценил ход работ.

"В этом году мы направили 453 млн рублей на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 121 муниципального учреждения. В основном это дома культуры в сельской местности. Они всегда были местом притяжения жителей, главными культурными центрами станиц и хуторов, и обновлять их – важная задача. За 9 месяцев в крае полностью завершили работы в 60 учреждениях. Остальные в высокой степени готовности", – сказал Вениамин Кондратьев.

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На Кубани обновляют дома культуры в малых городах и селах

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Теги: культура, кубань, школы искусств, нацпроект культура, дом культуры,



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