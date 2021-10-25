Владислав Ховалыг формирует команду управленцев Тувы. Открытость власти в диалоге с населением - основной вектор

Накануне Верховный хурал (парламент) республики Тыва по предложению главы Тувы Владислава Ховалыга утвердил в должности заместителей председателя правительства республики Тыва. Открытым голосованием парламентарии единогласно поддержали кандидатуры. Таким образом, состоялось утверждение в должности заместителей председателя правительства республики Тыва Тимура Куулара, Елены Хардиковой, Уран-оола Ондара, Дмитрия Румянцева, Сергека Хертека и Менги Хомушку, а также министра финансов Орлана Достая.

Эксперты отмечают, что обновление властной вертикали в республике идет с максимально возможной открытостью. Ряд назначенных членов регионального кабинета министров дали свои первые интервью в новой должности и рассказали широкой общественности об основных направлениях работы.

Например, заместитель председателя по взаимодействию с правоохранительными органами Тимур Куулар, который много лет проработал в правоохранительных органах республики, будет опираться в своей деятельности на собственный опыт и понимание специфики работы правоохранителей. Тимур Куулар считает важными направлениями - борьбу с преступностью и профилактику правонарушений. Он считает, что задачи необходимо решать в тесном взаимодействии с другими ведомствами, муниципальными властями и общественностью. Важно отметить, что Куулар заявил, что будет регулярно выходить с отчетами о проделанной работе перед населением и будет максимально открыт для общения с прессой.

Справка. Куулар Тимур Борисович с 1996 года проходил службу в органах внутренних дел МВД РФ по Республике Тыва. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Тыва. С февраля 2019 г. приказом МВД России включен в кадровый резерв МВД России на должности заместителей и начальников территориальных органов МВД России – начальников полиции. Отмечен Почетной грамотой МВД России, медалью «За доблесть службы».

Курирующая социальный блок правительства Тувы зампред по социальной политике Елена Хардикова отметила, что предстоит поднять огромный пласт работы. Под ее ведомством находятся самые крупные органы исполнительной власти – пять министерств – Министерство труда и соцзащиты, Министерство образования, Минздрав, Минкультуры, Минспорта, а также два агентства – по делам молодежи и по науке. Последнее только формируется. Хардикова подчеркнула, что искать новые подходы к решению социальных вопросов. Она также отметила, что времени на раскачку нет, прямо сейчас предстоит работать по снижению напряжения в эпидемиологической обстановке в регионе. Елена Хардикова оценила темп по вакцинации как хороший и сообщила, что в регионе будет предпринято все, чтобы не снижать, а наращивать его. Задача номер один – до 1 ноября исполнить поручение главы по полному охвату населения республики вакцинацией.

Справка. Хардикова Елена Викторовна имеет большой опыт работы в социальной сфере республики, занимала руководящие должности. 26 лет посвятила преподаванию русского языка и литературы, также работала заместителем директора по воспитательной работе в школах № 11, № 12 г. Кызыла, заместителем мэра города Кызыла по социальной политике, заместителем министра образования и науки Республики Тыва – государственным инспектором по русскому языку, заместителем заведующей по воспитательной и методической работе ФКУ «Детский сад №74/106 «Сказка» Министерства обороны РФ. Имеет звание «Почетный работник образования Российской Федерации».

Министр цифрового развития Аяс Бартан отметил, что вверенная ему отрасль – не нова для него, в ней он работает уже больше 10 лет и поэтому знает все имеющиеся сложности как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Первое, что по его мнению надо сделать – углубленный анализ причин отстающих отраслей и их оцифрование. Цифровизация всех отраслей жизнедеятельности – одно из приоритетных направлений государственной политики страны, предполагающая огромный объем работы и, соответственно, большую ответственность. Для получения сдвигов в этом направлении, по словам Аяса Бартана, нужны надежная инфраструктура, квалифицированные кадры и, конечно же, желание работать.

Справка. Бартан Аяс Олегович прошел путь от главного специалиста Прокуратуры Тувы до начальника управления по защите информации администрации главы республики Тыва и аппарата правительства республики Тыва. Успешно реализовал проект по оснащению Ситуационного центра главы Тувы для управления территорией в условиях кризисных ситуаций.

Министр образования республики Алексей Храмцов считает важным направлением работу по сохранению тувинского языка у столичных детей и по обучению русскому языку детей из районов республики. Новый руководитель в сфере образования региона заявил, что будет еженедельно выезжать в районы республики, чтобы на месте решать имеющиеся проблемы. Уже есть тема предстоящих выездов – задержка заработных плат учителей. Еще одно направление работы - проблема ликвидации третьей смены в школах, соответствующее задание перед регионами поставил Президент страны.

Справка. Алексей Храмцов имеет больщой опыт работы в сфере образования. Работал исполнительным директором Ассоциации частных образовательных организаций Красноярского края, директором Красноярского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, начальником управления по воспитательной работе и реализации молодежных инициатив Сибирского ГУ им. М. В. Решетнева. Имеет управленческий опыт работы на муниципальном и региональном уровне.

Полномочный представитель Республики Тыва в городе Москве Дмитрий Румянцев полагает ближайшей целью работы - оптимизировать деятельность представительства, задать новый темп в установлении рабочего диалога с федеральными структурами. Сейчас самая главная задача, которую поставил глава Тувы Владислав Ховалыг - это обеспечить участие республики в 46 государственных программах, по которым республика должна получить максимальный объем государственной поддержки на их реализацию. Особо важное значение имеет реализация и достижение целей индивидуальной программы социально-экономического развития республики (ИПСЭР). По словам Румянцева, уже прошли первые серии переговоров и консультаций.

Справка. Дмитрий Румянцев, кандидат технических наук. Работал директором информационной безопасности АО «Открытый финансовый маркетплейс», занимался цифровой трансформацией одного из успешных предприятий в оборонно-промышленном комплексе России - ПАО «НПО «Алмаз» им. ак. А.А. Расплетина, внедрял цифровые стратегии и системы, будучи заместителем директора департамента информационно-коммуникационных технологий Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации, а также работал заведующим отделом защиты информации в управлении защиты государственной тайны аппарата Правительства Московской области.

Напомним, 15 октября глава республики Тыва Владислав Ховалыг подписал Указ № 409 "О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратившим силу отдельных указов главы республики Тыва", в котором представлена обновленная структура регионального правительства. Некоторые исполнительные органы государственной власти прекратили своё существование, влившись в иные структуры, другие получили новый статус. Заместителей председателя правительства, как и прежде, осталось семь. Каждый заместитель руководителя будет курировать свой блок органов власти.

На данный момент также состоялись назначения: министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначена Лариса Монгуш, Эдуард Сандан, Шораан Чыргал-оол, Мерген Мынын-оол, Анатолий Югай и Субудай Монгуш, исполнявшие свои обязанности руководителей отраслевых ведомств, переведены в статус министров, министром земельных и имущественных отношений Тувы назначен Аян Допуй-оол. Кадровые назначения в правительстве республики Тыва продолжаются.

Тувинские эксперты отмечают, что к процессу формирования своей команды глава Тувы Владислав Ховалыг подходит крайне вдумчиво, а новые руководители министерств и ведомств демонстрируют открытость, готовность к диалогу с населением, что является хорошей заявкой на эффективную работу.