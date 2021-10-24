Скончался известный российский режиссер Александр Рогожкин

Ушел из жизни известный российский режиссер Александр Рогожкин. Об этом сообщается на официальном сайте студии "Ленфильм".

Режиссер скончался 23 октября. Причина смерти не уточняется. Рогожкину было 72 года.

"Его фильмы сразу же полюбили и запомнили зрители: "Ради нескольких строчек…", "Золотая пуговица", "Мисс миллионерша", "Караул", "Третья планета", "Чекист", "Жизнь с идиотом", "Акт". А после выхода на экраны серии картин "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" популярность Рогожкина достигла небывалых высот", - говорится в сообщении "Ленфильма".

Александр Рогожкин был Народным артистом РФ и лауреатом Государственной премии России. Его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей.

"С уходом Александра Владимировича Рогожкина российское кино понесло тяжелую утрату", - отметили на студии.

Там добавили, что информация о прощании с режиссером появится позже.