Полиция задержала тюменца, укравшего джинсы за 60 тысяч рублей
В Тюмени полиция задержала подозреваемого в краже брендовой одежды. Мужчина вынес из магазина дорогие джинсы.
Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, в полицию областного центра обратился представитель одного из местных магазинов. По его словам, неизвестный похитил из торгового зала брендовые джинсы на сумму около 60 тысяч рублей.
Сотрудники МВД внимательно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого: им оказался 35-летний ранее судимый житель Тюмени. Мужчина, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил дорогой товар, после чего поспешно покинул бутик.
Впоследствии оперативники задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Там он признался, что уже продал похищенное имущество, а деньги потратил на свои личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.