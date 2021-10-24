24 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область
Кендалл Дженнер попа джинсы (2016) | Фото:

Полиция задержала тюменца, укравшего джинсы за 60 тысяч рублей

В Тюмени полиция задержала подозреваемого в краже брендовой одежды. Мужчина вынес из магазина дорогие джинсы.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, в полицию областного центра обратился представитель одного из местных магазинов. По его словам, неизвестный похитил из торгового зала брендовые джинсы на сумму около 60 тысяч рублей.

Сотрудники МВД внимательно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого: им оказался 35-летний ранее судимый житель Тюмени. Мужчина, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил дорогой товар, после чего поспешно покинул бутик.

Впоследствии оперативники задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Там он признался, что уже продал похищенное имущество, а деньги потратил на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Полиция задержала тюменца, укравшего джинсы за 60 тысяч рублей

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Теги: Тюмень, джинсы, полиция, магазин



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