23 Октября 2021
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наручники, цепь, ворота (2018) | Фото: архив активистов Академического

RT: Правозащитники получили материалы о пытках в колониях незаконно – "это были сведения для служебного пользования"

Сегодня стало известно об объявлении в федеральный розыск в России гражданина Белоруссии Сергея Савельева. Предположительно, он передал организации Gulagu.net часть видеоархива, свидетельствующего об издевательствах и изнасилованиях заключенных. Сейчас Савельев, по его же словам, находится во Франции и собирается просить там политического убежища.

Источник телеканала RT сообщил, что уголовное дело из-за утечки данных было возбуждено в начале октября.

В интервью Би-би-си Савельев утверждал, что во время отбывания срока в саратовской колонии получил доступ к видеоархиву, скопировал его и затем вынес на свободу после окончания срока.

"Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения", - заявил источник RT.

Этот же источник в силовых структурах сообщил, что Савельев, якобы, не передал, а продал архив правозащитникам за $2 тыс., средства были перечислены на "Яндекс. Кошелек". В правозащитной организации эту информацию пока не прокомментировали, но в ней представляют Савельева как координатора Gulagu.net и заявляют о тесном сотрудничестве с ним.

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RT: Правозащитники получили материалы о пытках в колониях незаконно – "это были сведения для служебного пользования"

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Теги: rt, правозащитники, сергей сваельев, фсин, видеоархив



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