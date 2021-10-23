Меркель заметила разницу во взглядах с Путиным еще 20 лет назад

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Suddeutche Zeitung заявила, что разногласия с Владимиром Путиным у нее впервые возникли еще в 2001 году. Тогда она объясняла себе разницу во взглядах тем, что распад Советского Союза для Путина являлся трагедией, тогда как на Западе этому событию радовались.

"Мне всегда было ясно, даже тогда, когда он [Путин] выступал в Бундестаге в 2001 году, что между нами есть значительные различия. Для российского президента распад Советского Союза — трагическое событие, в то время как мы испытывали радость от конца холодной войны, от немецкого и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины, почти рядом с Евросоюзом, дойдет до таких вооруженных столкновений", - заявила Меркель.

На днях Владимир Путин, выступая на заседании "Валдайского клуба", ответил на вопрос о том, не желает ли он об уходе Меркель с поста канцлера Германии. "Это не мое же было решение, это ее. Она 16 лет была у власти. Это прилично", - заявил президент и добавил, что Меркель могла бы снова баллотироваться на пост канцлера.