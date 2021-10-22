22 Октября 2021
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чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

«Легенда о Робин Гуде»: Содружество офицеров за международную безопасность комментирует фейки Financial Times

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов прокомментировал пропагандистскую статью газеты Financial Times о событиях в Центральноафриканской Республике. Иванов отметил, что текст полон грязных инсинуаций в отношении российских инструкторов, работающих в ЦАР.

Давайте вчитаемся в статью. "Они воровали всё, что попадалось им под руку: старую одежду, канистры, бутылки с водой, различные пожитки беднейших людей на земле" - в таких преступлениях обвиняются инструктора, работающие в Банги. Кто-то в здравом уме может поверить в то, что высокооплачиваемые профессионалы, находящиеся в опасной и ответственной командировке, будут таким заниматься? Очевидно, что эти сказки могут сочинять только в Лондоне, и делают это люди, совершенно оторванные от реальности", – возмущенно прокомментировал Иванов нападки на россиян.

Также Иванов не оставил без внимания тезис о том, что российские инструкторы в ЦАР – сотрудники «ЧВК Вагнера». Офицер отметил, что образ «вагнеровца» - это своего рода современное переложение легенды о Робин Гуде. Даже если этот защитник справедливости никогда не существовал, люди нуждались в ярком образе поборника правды, способного дать укорот негодяям.

"Да, действительно по миру идёт легенда о десятках тысяч русских способных решить любые задачи и победить злодеев ради процветания страдающих и нуждающихся. И делают это русские якобы так, чтобы за многие годы их никто не смог увидеть вживую. Это красивая легенда", - замечает Иванов.

Российские инструкторы действительно работают в ЦАР. Совсем недавно сам Иванов получил благодарственное письмо от африканского парламента, как представитель русских специалистов, которые смогли натренировать африканскую армию, которая нанесла поражение террористам.

"Пусть запад работает на то, чтобы очернить Россию, скоро придёт время и даже им придётся признать, что русские в ЦАР совершили подвиг ради мира и они сами будут пытаться вручить нам Нобелевскую премию. Но мы это делали не ради премий, а ради жизни на Земле", - заключил Иванов.

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«Легенда о Робин Гуде»: Содружество офицеров за международную безопасность комментирует фейки Financial Times

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Теги: Financial Times, фейк, цар, банги, чвк вагнера, российские инструкторы



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