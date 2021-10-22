Тюменский СКР устанавливает обстоятельства смерти мужчины: его дочь обвиняет врачей в неоказании помощи

Тюменские следователи проверяют информацию о неоказании своевременной помощи мужчине. Проводится доследственная проверка, цель которой - установление обстоятельств его гибели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Информация об этом была опубликована в соцсетях дочерью умершего мужчины.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по обращению в одной из социальных сетей пользователя, в котором он сообщает о смерти родственника в результате неоказания ему своевременной помощи", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.