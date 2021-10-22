Администрацию Миасса обязали отремонтировать памятник на братской могиле героев гражданской войны

Администрацию Миасса через суд обязали отремонтировать объект культурного наследия регионального значения "Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящий момент памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Через территорию памятника проведена теплотрасса, ухудшающая внешний вид объекта культурного наследия.

В мае текущего года прокуратура внесла главе города представление об устранении нарушений закона. Однако за это время мер принято не бы, в связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на мэрию обязанность провести ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия, а также демонтировать теплотрассу. Суд требования удовлетворил.