22 Октября 2021
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Политика Тюменская область
тюмень администрация тюменской области (2007) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Тюменской области назначил себе нового заместителя

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора региона, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.

Напомним, по мнению Моора, цифровая трансформация региона должна позитивно отразиться на качестве жизни людей и условиях ведения предпринимательской деятельности. Об этом он заявил, открывая первое онлайн-заседание региональной комиссии по цифровому развитию.

"В соответствии с указом президента России Владимира Путина, к 2030 г. "цифровой зрелости" должны достичь ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Цифровая трансформация – одно из приоритетных направлений развития нашей страны", – отметил глава региона.

Необходимое условие успешной работы по цифровой трансформации – это улучшение существующих процессов за счет цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей, в том числе появление новых моделей деятельности с принципиально иными качествами.

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Губернатор Тюменской области назначил себе нового заместителя

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Теги: Александр Моор, Мария Рудзевич



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