22 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Прикамье для "ковидных" больных перепрофилируют психиатрические и наркологические койки

Власти Пермского края рассматривают возможность перепрофилирования психиатрических и наркологических коек под коронавирус. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава минздрава Анастасии Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

"Количество больных просто невероятное. Просто невероятное! За три недели количество больных под ИВЛ увеличилось на 100 человек. И вы должны понимать, что у человека, попадающего на ИВЛ, шансы выжить всего 10%. Что бы ни делалось — смертность пропорциональна количеству заболевших. Поэтому те ограничительные меры, которые есть, направлены исключительно на спасение жизней жителей Пермского края", - заявила она.

Министр отметила, что власти изыскивают резервы по открытию дополнительных коек. Однако с учетом нехватки медперсонала — этого недостаточно для того объема больных, с которым сталкиваются врачи.

Число "ковидных" больных выросло в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, дополнительные койки открывают вплоть до рекреаций, коридоров.

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В Прикамье для "ковидных" больных перепрофилируют психиатрические и наркологические койки

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Теги: нерабочие дни, самоизоляция, QR-код, вакцинация, коронавирус



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