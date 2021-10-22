Эксперт: Политика Центробанка может дать просадку ВВП в 1,5-2%

Центробанк резко повысил ключевую ставку, сразу на 0,75 п.п., а не на 0,5 п.п., как ожидалось, – до 7,5%.

Главным обоснованием является то, что в сентябре инфляция ускорилась до 7,4% после 6,7% в августе. Впрочем, как отмечают эксперты Московского экономического форума (МЭФ), мало надежд на то, что борьба Набиуллиной с инфляцией достигнет цели, ведь для этого также нужно бороться с произволом естественных монополий, с подорожанием топлива, металла и прочее. А вот обратной стороной очередного "придушивания" станет "жесткая посадка" экономики.

В Евразийском экономическом союзе главы государств поставили ориентир – 5% прироста валового продукта в этом и следующем году. Но, как считает экономист Сергей Глазьев, в России ожидается просадка в следующем году на уровне 1,5-2% только по причине денежно-кредитной политики, которая не позволяет нашей экономике развиваться на уровне, сопоставимом со среднемировым.

Он полагает, что повышение ставки, отказ от использования специальных инструментов рефинансирования, полная пассивность в стимулировании инвестиционной активности и кредитования приведет к тому, что "нашу экономику ждет жесткая посадка".

Напомним, снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составило 3,1%. В 2021 году Минэкономразвития и Центробанк ждали роста в 4-4,5%.