В Челябинской области сотрудники военкомата подозреваются в получении взяток от призывников

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении помощника военного комиссара Верхнеуральского и Нагайбакского районов и фельдшера военно-врачебной экспертизы. Их подозревают в получении взяток и покушении на взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. подозреваемые через посредника получили более 500 тыс. руб. от призывников за освобождение от призыва на воинскую службу.

В ближайшее время сотрудникам военкомата изберут меру пресечения и предъявят обвинение.