В России предложили перенять опыт Рузвельта и ввести продуктовые карточки для бедных

В России предложили ввести продуктовые карточки для социально незащищенных слоев населения, как это в конце 30-х годов XX века сделал в США Рузвельт. По мнению директора Института права и развития ВШЭ Алексея Иванова, такая мера помогла бы снизить бедность и сформировать устойчивый и долгосрочный спрос на отечественную сельхозпродукцию. Нужно только наполнить эту "социальную корзину" именно местными товарами.

"Это очень эффективный механизм решения проблемы бедности и при этом драйвер развития российского АПК. Это долгосрочный спрос. Эта программа, введенная в США Рузвельтом, может быть вполне может быть реализован сейчас в России", - полагает эксперт.

Он отмечает, что руководство российского АПК не раз заявляло о системном увеличении производства и ожидаемом рывке, но все никак не произойдет, отрасль топчется на месте. Продуктовые карточки могли бы стать одним из стимулов, благодаря которым рывок уже наконец произойдет.