Автобусный парк Нижневартовска готов к зиме

В Нижневартовске с середины октября начало действовать зимнее расписание движения муниципальных автобусов. Количество автотранспорта средней и большой вместимости, задействованного на городских маршрутах, увеличилось на 19 единиц и составило 110. Ежедневно в рамках зимнего расписания на линию по маршрутам от ПАТП №2 выходит 79 автобусов, ПАТП-1 – 31. Увеличение количества автотранспорта запланировано в рамках муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказал директор АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2" Владимир Кляпов, к работе в зимний период сотрудники готовятся заблаговременно.

"Зима – ответственный и напряженный период для транспортной сферы. Работники нашего предприятия заранее утепляют производственные базы. Весь подвижной состав проходит сезонное обслуживание. Особое внимание уделяется ремонту отопительных систем автобусов", – пояснил Владимир Кляпов.

Всего в ПАТП №2 – 101 автобус. По словам автослесаря Антона Хвана, система отопления каждого автобуса проходит сезонную диагностику в цехе отопителей котлов. Эта процедура направлена на то, чтобы пассажирам в салонах было тепло и комфортно. В автобусах установлено бортовое оборудование – автоматическая система диспетчерского управления, которая позволяет с помощью приложения "Умный транспорт" отследить движение необходимого автобуса в режиме реального времени.

"По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что данное приложение пользуется популярностью у горожан, – рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Владимир Сушков. – Запланирована модернизация оборудования, так что развитие системы продолжится".

Если житель города столкнулся со сбоем в приложении "Умный транспорт", он может сообщить о проблеме в отдел транспорта и связи департамента ЖКХ администрации Нижневартовска по телефону 8 (3466) 27-17-08.