22 Октября 2021
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Образование Приволжский ФО Пермский край
следователи на месте стрельбы ПГНИУ (2021) | Фото: СК России

В Прикамье родители потребовали отставки руководства минобра из-за нападений на школьников

В Пермском крае родители потребовали отправить руководство краевого министерства образования в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения, адресованный главе региона Дмитрию Махонину и министру просвещения РФ Сергею Кравцову опубликован в telegram-канале Readovka. В нем родители сообщают, что последней каплей для них стала стрельба в школе Октябрьского городского округа, которую устроил 12-летний мальчик.

"Вооруженные нападения подростков на учителей и учеников стали черной визитной карточкой Пермского края, ведь ни в одном другом регионе страны эта проблема не носит системный характер", - говорится в сообщении.

Родители напоминают о недавней стрельбе в ПГНИУ, где было убито шесть человек, о поножовщине в Березниках - школьник напал с ножом на учительницу, а также о поножовщине в пермской школе №127, припомнили и ситуации, не связанные с шутингом - оргию возле Лысьвенской школы (информацию о которой стараются тщательно замолчать), ситуацию в Новопетровке, где ученикам с риском для жизни приходилось залазить на вышку, чтобы отправить учителю домашнее задание, и другие скандалы в сфере образования.

"Становится очевидно, что дорогостоящая система психологического сопровождения детей в пермских школах не работает. Деньги из бюджета тратятся, но результат получается отрицательный", - отмечают авторы обращения.

обращение к губернатору, минобр в отставку(2021)|Фото: Readovka

Также родители выразили недовольство ситуацией с оптимизацией, когда медсестра находится в штате поликлиники и не присутствует на постоянной основе в штате образовательного учреждения и вынуждена буквально "разрываться" между несколькими школами и детскими садами.

Ответственность за ситуацию в сфере образования родители возложили на действующего министра Раису Кассину и ее заместителя Наталью Звереву и потребовали их отставки.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы региона не удалось. Направлен запрос.

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В Прикамье родители потребовали отставки руководства минобра из-за нападений на школьников

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Теги: министерство образования, отставка, раиса кассина, наталья зверева, родители, шутинг



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