Невозможно забыть. Отголоски ржевских сражений слышны и сейчас

В последние годы силами общественности, историков, журналистов, обделенная вниманием битва под Ржевом встала в один ряд со сталинградским сражением. И не зря ведь отголоски «ржевской мясорубки» слышны и по сей день.

В Тверской области нашли останки 15 бойцов-участников ржевской битвы. Поисковый отряд «Пионер» московской общественной организации «Поиск» вместе с погибшими обнаружил 3 капсулы-медальона, но, увы, практически все с повреждениями. «Сохранился единственный бланк из всех, - он был заполнен чернилами, записи смыты. Надеемся, что в ходе экспертного исследования что-то удастся проявить и установить личные данные владельца», - рассказал командир отряда Михаил Богданов. Несметное число бойцов полегло, пытаясь устранить основные силы группы армий «Центр». Как рассказывают очевидцы, в ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» - месиво, состоящее из тысяч человеческих тел. Несмотря на все усилия и колоссальные жертвы, ликвидировать Ржевский плацдарм не удалось.

Ржев напоминает о событиях минувших дней не зря, с годами память слабеет, приходят новые поколения, готовые совершать свои ошибки. Чтобы не повторить трагедию 1940-х необходимо сохранять память, передавать подрастающим детям. Именно поэтому 16 октября у ржевского мемориала состоялся концерт-митинг, посвященный 80-летию начала оккупации Ржева. К мемориалу были возложены венки, после чего школьники из Большого детского хора имени В. С. Попова выступили с концертной программой. А филиал Музея Победы в Хорошево подготовил цикл уроков для школьников "Ржев в пламени войны".

Каждый взрослый пытается найти подход к юному поколению, чтобы дать какие уроки вынес мир из этой войны: выставки, уроки, даже кинопоказы. Одним из фильмов, который довольно часто становился участником школьных кинопоказов, стала военная драма «Ржев». Кинокартина снята в 2019 году по мотивам повести фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Фильм о долге, чести и мужестве смог выйти на экран благодаря бизнесмену из Петербурга, Евгению Пригожину, чей дед, так же был участником этих жесточайших боев. Картина получилась настолько реалистичной и яркой, что получила не только высокую оценку киноманов, но и Гран-при на SOL Russian Film Festival в Испании.