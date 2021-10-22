На Южном Урале свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 1,8%

В Челябинской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 1,8%. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе развернуто 8 тыс. 723 койки, из них 770 обеспечены аппаратами ИВЛ.

"Низкий процент свободного коечного фонда обусловлен желанием максимально сохранить койки для оказания плановой медицинской помощи. При необходимости он будет расширен, есть резервные базы, которые будут развернуты в течение 1-2 дней, если в этом будет крайняя необходимость", - подчеркнула замгубернатора.