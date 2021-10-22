22 Октября 2021
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Общество В бывшем СССР
Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок в общественных местах

Минздрав Белоруссии выпустил противоречивое постановление, касающееся средств индивидуальной защиты.

Так, от граждан больше не требуют обязательного ношения медицинских масок "при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".

При этом руководители организаций должны обеспечить контроль за работниками – чтобы они носили "средства защиты органов дыхания".

Также больничным организациям здравоохранения предписано разработать схему работы в режиме инфекционного стационара: чтобы в ней были "красные" и "зеленые" зоны, алгоритмы передвижения пациентов и работников, передает "БелТА".

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Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок в общественных местах

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Теги: минздрав, белоруссия, масочный режим, общественное место



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