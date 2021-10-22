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Армия и ВПК За рубежом
Запуск южнокорейской ракеты &quot;Нури&quot; 21.10.2021 (2021) | Korea Herald

Запуск южнокорейской ракеты-носителя закончился неудачей

Старт первой южнокорейской ракеты-носителя "Нури" завершился неудачей. Ракета успешно оторвалась от земли вечером четверга, но в итоге не смогла вывести свою полезную нагрузку на заданную орбиту.

Как передаёт The Korea Herald, на проект "Нури" было потрачено1,95 трлн вон (1,66 млрд долларов). Президент Мун Чжэ Ин признал, что первым запуск "Нури" завершился провалом, но счёл, что вывод ракеты на высоту в 700 км сам по себе является большим достижением.

Власти Южной Кореи намерены инвестировать 687,4 миллиарда вон на дополнительные запуски, подтвердив цель страны отправить зонд на Луну к 2030 году.

Следующее испытание запланировано на 19 мая, когда "Нури" предстоит вывести в космос уже не макеты, а реальные спутники весом 200 тонн.

Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" отмечает, что в случае успеха проекта, Сеул получит возможность выводить в космос военные спутники весом до 1,5 тонн. Подобные аппараты уже есть у Южной Кореи, например, весящие около тонны, спутник двойного назначения "Ариран-3", позволяющий получать снимки земной поверхности высокого качества в любую погоду. С наличием ракеты-носителя, Республика Корея сможет стать полностью независимой в вопросе их вывода на орбиту.

В июле прошлого года также успешно был выведен на орбиту спутник военной связи, в результате чего Южная Корея стала десятой страной в мире, имеющей такие спутники. Однако нынешняя неудача стала довольно болезненным ударом по амбициям Сеула.

Тем не менее, в перспективе "Нури" может использоваться не только в качестве ракеты-носителя, но, после небольшой модификации, также как дальняя баллистическая ракета.

В мае этого года Сеул и Вашингтон договорились прекратить действие "Корейско-американского руководства по ракетам", сняв тем самым ограничения Южной Кореи на разработку баллистических ракет.

Интересно, что КНДР со второй попытки провела успешный запуск ракеты "Ынха-3" ещё в 2012 г. Однако ракетные испытания стали одним из поводом для введения жёстких экономических санкций в отношении Пхеньяна.

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Запуск южнокорейской ракеты-носителя закончился неудачей

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Теги: Корея, Сеул, ракета



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