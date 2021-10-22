В Прикамье во время пожара в жилом доме на станции Кутамыш погибли три человека

В Пермском крае в одноэтажном двухквартирном жилом доме станции Кутамыш на ул. Школьная сегодня ночью произошел пожар. Есть погибшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 23.46 по местному времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение жилого дома и надворных построек на площади 103 квадратных метра. На пожаре обнаружены погибшие", - говорится в сообщении ведомства.

По информации местных СМИ и соцсетей, погибли три человека. Двое взрослых и подросток.

Локализовать пожар удалось в 02.00, через 12 минут ликвидировали открытое горение. Всего к реагированию на пожар привлечены 47 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 28 человек и восемь единиц техники. Причины пожара выясняются.