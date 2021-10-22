22 Октября 2021
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Происшествия За рубежом
Алек Болдуин (2021) | Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

Актер Алек Болдуин (63) застрелил во время съемок вестерна "Ржавчина" оператора-постановщика фильма Галину Хатчинс (42). Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. Также госпитализирован режиссер ленты Джоэл Соуза.

ЧП произошло в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США). Расследованием трагедии занимается местная полиция. По последним данным, никаких обвинений не предъявлено ни Болдуину, ни членам съемочной группы, отвечающим за реквизит.

Таблоид TMZ сообщает, что Болдуин снимался в сцене, где требовалось стрелять из пистолета. Предполагалось, что оружие будет заряжено холостыми патронами, но в итоге шрапнель (или осколки, пока непонятно) поразила двух человек – оператора и режиссера. Хатчинс эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Алек Болдуин(2021)|Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

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Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

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Теги: алек болдуин, убийство, вестерн, съемки, оператор



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