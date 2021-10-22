Кремль: Россия разбирается с документами для регистрации "Спутника V" в ЕС

Российские власти пытаются выяснить, каких документов не хватает для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в Европе.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после этого они будут предоставлены.

"Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Минздрав и РФПИ будут дополнять пакет документов с тем, чтобы в ближайшее время препарат был зарегистрирован, сообщает РИА "Новости".

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