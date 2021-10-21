Соперники "Локомотива" в Лиге Европы не смогли выявить победителя

Сегодня в третьем туре Лиги Европы УЕФА встречались соперники московского "Локомотива" по группе Е – итальянский "Лацио" и французский "Марсель". Матч прошел на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился вничью.

За все время команды так и не сумели поразить ворота друг друга. В итоге игра закончилась со счетом 0:0.

Напомним, что "Локомотиву" сегодня предстоит домашняя игра против турецкого "Галатасарая". В прошлом туре "железнодорожники" уступили "Лацио" в Риме.

В данный момент московская команда занимает последнее место в своей группе. У российского клуба одно очко после двух сыгранных матчей.