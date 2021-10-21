В Троицке возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении в здании

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели рабочего в результате обрушения в недостроенном здании в Троицке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, сегодня днем в недостроенном здании обрушилась стена на площади 40 кв.м. Под завалами погиб иностранный гражданин, который выполнял строительные работы по устному договору с физическим лицом.

"Прокуратурой Троицка будет проверено соблюдение градостроительного законодательства при возведении нежилого здания на участке, принадлежащем физическому лицу. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе ведомства.