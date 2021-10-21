В Челябинске в больнице находятся 48 младенцев с коронавирусом

В Челябинске в отделении патологии новорожденных в областной клинической больнице находятся 48 младенцев с подтвержденным коронавирусом. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Эльвира Домрачева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они получают все лечение. В основном это дети, которые родились раньше срока. Дети рождаются с экстремально низкой и низкой массой тела. Выхаживание таких младенцев это комплексная задача", - подчеркнула она.

По словам Эльвиры Домрачевой, если в первую волну у детей с коронавирусом не было клинических проявлений, то теперь дети болеют и порой тяжело. Есть случаи двусторонней ковидной пневмонии у новорожденных. Заболевание усугубляется тем, что ребенок родился раньше срока.

В регионе не зарегистрировано летальных случаев у младенцев до одного месяца от коронавируса, но были случаи младенческой смертности в следствии того, что дети родились с экстремально низкой массой тела (ниже 1 кг).