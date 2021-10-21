21 Октября 2021
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Происшествия В России Москва
суд, молоток (2015) | Фото:

Вынесен приговор обвиняемому в поджоге машины Росгвардии

Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы Сергея Василенко за поджог машины Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве, передает ТАСС.

Подозреваемый в поджоге был задержан 3 февраля, его отправили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Василенко поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии, в результате чего сгорела вся машина. В результате ЧП никто не пострадал. Ведомство заявило к обвиняемому иск на 2,4 млн рублей.

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Вынесен приговор обвиняемому в поджоге машины Росгвардии

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Теги: поджог автомобиля росгвардии, митинг, москва



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