Патриарх Кирилл высказался о священнике, призвавшем руководство РПЦ публиковать декларации о доходах

Патриарх Кирилл сегодня впервые прокомментировал сентябрьский сказал со священником Романом Степановым, который в своем YouTube-блоге призывал руководство РПЦ публиковать декларации о доходах, чтобы повысить доверие прихожан.

Читайте также: Священник предложил патриарху и всем сановникам РПЦ публиковать декларации о доходах

Ответ предстоятеля Русской Православной Церкви был в лучших традициях президента России – Патриарх не стал называть имен, но намек был очевидный.

Глава РПЦ выступил на встрече с делегатами IX фестиваля "Вера и слово", он говорил об интернете и новых медиа в жизни православных. Патриарх отметил, что технологии не всегда зло, хотя и добром они не являются – по умолчанию это просто средства коммуникации, и уже люди обращают их во вред или благо. Так что он призвал не рубить с плеча и не отказываться от всех возможностей в XXI веке.

В то же время он сказал об опасности проповедей в сети и увлечения священников блогерством.

"Не буду называть имена, но есть у нас способные ораторы, которые в первую очередь заботятся о количестве лайков и менее всего обращают внимание на то, что устремление к саморекламе подрывает их реальный авторитет и доверие к их словам, - сказал Патриарх Кирилл. - Не могу обойти вниманием тему активизации в период самоизоляции любителей критики Церкви, особенно тех, кто призывает к реформированию и в каком-то смысле даже расшатыванию ее устоев. Мы не боимся разговора о текущих проблемах Церкви, но критика, превращенная в кликушество и даже в клоунаду, обессмысливает любой диалог. В нашей Церкви есть опыт продуктивной дискуссии в рамках деятельности Межсоборного присутствия".

Интересно, что Межсоборное присутствие уже в том же самом ключе упоминал Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, когда комментировал скандал со Степановым. "Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова, и существует в жизни Церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ. В Церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем; в частности - Межсоборное присутствие", - заявил тогда Легойда.