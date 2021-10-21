На курортах Краснодарского края вводятся QR-коды для кафе и ресторанов

В Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения. С 30 октября по 7 ноября в рестораны и кафе в городах-курортах региона можно будет попасть только по QR-коду. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода.

Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября, дополнительные выходные решено не вводить.