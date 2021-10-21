Новый созыв Госдумы начал принимать законы: деньги коррупционеров направят в ПФР

Новый созыв Госдумы одобрил первые законопроекты в окончательном чтении, а также провел ратификацию нескольких договоров.

Первым законопроектом, принятым в третьем, окончательном чтении, стала поправка, предусматривающая направление в Пенсионный фонд средств, конфискованных за совершение коррупционных преступлений. Инициатива принадлежит ЛДПР.

"Для бюджета фонда это дополнительный доход. Сегодня действующее пенсионное законодательство позволяет обеспечить рост пенсий только за счёт индексации. До 2025 года индексы временно зафиксированы, а затем будут действовать общие нормы. 1 февраля будет использоваться индекс инфляции, а 1 апреля пенсии планируется проиндексировать в зависимости от возможностей бюджета пенсионного фонда. И одним из источников пополнения этого бюджета мы предложили определить средства, конфискованные у коррупционеров", - прокомментировал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.