Представительство Ямала в Екатеринбурге будет ликвидировано

Власти Ямала ликвидируют свое представительство в Екатеринбурге. Соответствующее постановление с подписью главы региона опубликовано на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из текста документа, о ликвидации представительства власти округа должны уведомить в течение трех дней с момента публикации постановления.

Руководитель ямальского представительства в Екатеринбурге должен до 29 октября уведомить сотрудников об увольнении с 30 декабря 2021 года. В течение двух недель департамент внешних связей Ямала должен утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки проведения мероприятий.