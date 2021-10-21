Роспотребнадзор рекомендует не планировать поездки в нерабочие дни

Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки.

"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - посоветовали в ведомстве.

При условии, когда избежать контактов и поездок не получается, рекомендовано соблюдать меры профилактики — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что россияне стали скупать авиабилеты после появления информации о нерабочих днях.