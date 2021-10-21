ТМК выделит 1,5 млрд руб. на увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в ближайшие три года направит 1,5 млрд руб. в увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%, а также около 1 млрд руб. – на дальнейшую работу по сокращению объёма отходов. Как сообщает пресс-служба компании, об этом рассказал первый заместитель генерального директора ТМК по спецпроектам Вячеслав Попков на IV ежегодной конференции "Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего".

Попков напомнил, что итогом масштабной модернизации заводов и перехода на электросталеплавильное производство ТМК смогла на 60% снизить выбросы парниковых газов, за счёт внедрения замкнутого оборотного цикла в два раза сократить объём сбросов сточных вод, а также на 40% уменьшить объёмы производственных отходов.

По словам Попкова, в данный момент реализуется комплексная трёхлетняя программа по снижению выбросов парниковых газов на 8%, затраты составят около 3 млрд руб. ТМК также проводит инвентаризацию источников выбросов и готовится к верификации расчётов эмиссии парниковых газов по международным стандартам, которая запланирована на первый квартал 2022 года.