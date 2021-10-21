ТМК выделит 1,5 млрд руб. на увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Трубная металлургическая компания (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК выделит 1,5 млрд руб. на увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в ближайшие три года направит 1,5 млрд руб. в увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%, а также около 1 млрд руб. – на дальнейшую работу по сокращению объёма отходов. Как сообщает пресс-служба компании, об этом рассказал первый заместитель генерального директора ТМК по спецпроектам Вячеслав Попков на IV ежегодной конференции "Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего".

Попков напомнил, что итогом масштабной модернизации заводов и перехода на электросталеплавильное производство ТМК смогла на 60% снизить выбросы парниковых газов, за счёт внедрения замкнутого оборотного цикла в два раза сократить объём сбросов сточных вод, а также на 40% уменьшить объёмы производственных отходов.

По словам Попкова, в данный момент реализуется комплексная трёхлетняя программа по снижению выбросов парниковых газов на 8%, затраты составят около 3 млрд руб. ТМК также проводит инвентаризацию источников выбросов и готовится к верификации расчётов эмиссии парниковых газов по международным стандартам, которая запланирована на первый квартал 2022 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ТМК выделит 1,5 млрд руб. на увеличение доли оборотного водоснабжения до 98%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трубная Металлургическая Компания, экология, водоснабжение, отходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети