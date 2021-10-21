Суточная заболеваемость COVID-19 перешагнет отметку в 40 тыс. – комитет Госдумы по охране здоровья

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что если текущая негативная динамика прироста заболеваемости сохранится, то "мы совершенно точно перешагнем планку в 40 тыс. случаев [в сутки]". Об этом депутат заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он назвал "безответственными" заявления о том, что вакцинация приводит к росту смертности и попросил коллег приводить в таких случаях ссылки на конкретные исследования.

Также Хубезов назвал "распространенным фейком" информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует доводить в бюджете страны расходы на здравоохранение до 5-7% ВВП. По словам депутата, ВОЗ сама опровергала такие ссылки.

Напомним, сегодня суточная смертность и заболеваемость в России вновь обновили исторические рекорды: заболело более 36 тыс. человек, умерло – 1036.