21 Октября 2021
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Общество В России
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Суточная заболеваемость COVID-19 перешагнет отметку в 40 тыс. – комитет Госдумы по охране здоровья

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что если текущая негативная динамика прироста заболеваемости сохранится, то "мы совершенно точно перешагнем планку в 40 тыс. случаев [в сутки]". Об этом депутат заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он назвал "безответственными" заявления о том, что вакцинация приводит к росту смертности и попросил коллег приводить в таких случаях ссылки на конкретные исследования.

Также Хубезов назвал "распространенным фейком" информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует доводить в бюджете страны расходы на здравоохранение до 5-7% ВВП. По словам депутата, ВОЗ сама опровергала такие ссылки.  

Напомним, сегодня суточная смертность и заболеваемость в России вновь обновили исторические рекорды: заболело более 36 тыс. человек, умерло – 1036.

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Суточная заболеваемость COVID-19 перешагнет отметку в 40 тыс. – комитет Госдумы по охране здоровья

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Теги: дмитрий хубезов, статистика, заболеваемость, госдума, фейки



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