Депутаты призвали правительство спросить сначала у них, можно ли сдавать миллион гектаров в аренду Узбекистану

В Госдуме призвали правительство сначала посоветоваться с депутатами, а уж потом заключать договор аренды с Узбекистаном, желающим выращивать для себя урожай на российских полях.

Первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов на пленарном заседании нижней палаты парламента не согласился с инициативами вице-премьера Марата Хуснуллина, который ратует за въезд в страну в условиях пандемии десятков тысяч мигрантов. "Чтобы принимать поезда с мигрантами, надо сначала решить вопрос с безопасностью, не говоря уж об уважении этих мигрантов к нашим гражданам", - заметил Нилов, и в продолжении темы упомянул уже о планах Минсельхоза.

"Почему правительство без депутатов решает вопрос о передаче в аренду миллиона гектаров в аренду Узбекистану? – спрашивает Нилов. - Здесь [в Госдуме] должны приниматься решения, а исполнительная власть должна их исполнять".

Речь идет о планах в качестве эксперимента сдать Узбекистану сельскохозяйственные земли, чтобы на них работали узбекские мигранты. Они будут выращивать урожай для своей страны, потому что в Узбекистане посевных площадей не хватает. В перспективе Узбекистан готов арендовать до 1 млн гектаров земель.