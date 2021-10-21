21 Октября 2021
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Экономика Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев 2021 года сэкономило энергоресурсов почти на 54 млн рублей

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2021 года. В общей сложности было сэкономлено свыше 2 тыс. тонн условного топлива (т.у.т.), или в денежном выражении - 53,9 млн рублей.

В том числе за счет оптимизации технологических режимов перекачки нефти получен экономический эффект в размере 52 млн рублей. 

В целях повышения КПД насосного оборудования в течение отчетного периода проведены работы по замене насосных агрегатов и электродвигателей. Выполнена замена светильников на светодиодные, включая светильники с датчиками движения и освещенности, что также позволило эффективно использовать электроэнергию. Повышение эффективности эксплуатации тепловых сетей достигнуто за счет проведения капитального ремонта и замены тепловой изоляции с применением современных теплоизоляционных материалов.

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Кроме того, на объектах АО "Транснефть – Сибирь" установлены системы автоматического регулирования температурного режима и радиаторных термостатических регуляторов в зданиях и сооружениях производственных объектов. Применяется режим "дежурного" отопления.

Вся автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. Экономия в размере 1,3 млн рублей была достигнута за счет приобретения новой современной техники и повышения эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач предприятия в области энергосбережения – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования, совершенствование энергосберегающей деятельности за счет разработки современных корпоративных регламентов в области управления производственными процессами.

 

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АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев 2021 года сэкономило энергоресурсов почти на 54 млн рублей

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Теги: Транснефть - Сибирь, экономия энергоресурсов, энергоэффективность



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